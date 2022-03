Milan, la situazione scontri diretti nella volata scudetto. I rossoneri in vantaggio con due rivali su tre

Il Milan, scrive Tuttosport, può guardare con grande fiducia alla situazione scontri diretti in caso di arrivo a pari punti con una rivale al titolo.

La squadra Pioli è in vantaggio con l’Inter e con la Juventus. Parità invece con il Napoli (tanti rimpianti per il gol annullato a Kessie a San Siro e per l’errore di Saelemaekers al Maradona): in questo momento però la differenza reti (secondo criterio da prendere in considerazione) sorride ai patenopei.