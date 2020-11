Milan, senti Thauvin: «Felice delle 200 presenze con il Marsiglia, spero di continuare»

L’attaccante del Marsiglia Florian Thauvinsi è detto orgoglioso del traguardo delle 200 presenze con il club transalpino

Florian Thauvin è un attaccante di riferimento nel Marsiglia. Il suo contratto però scade il prossimo giugno e su di lui ci sono gli interessi di diversi club europei, tra cui in prima fila il Milan. Il giocatore francese però sembra entusiasta delle sua avventura con l’OM. Queste infatti sono le sue parole rilasciate in un video trasmesso sui social network del club in occasione del raggiungimento delle 200 presenze con la maglia del Marsiglia:

«È un motivo di orgoglio, questa è la mia ottava stagione all’OM. È la mia ottava stagione all’OM, un club che mi sta molto a cuore, come tutti sanno. Sei spesso impegnato nella tua carriera con partite e sessioni di allenamento. Non sempre ci si rende conto di cosa sta succedendo. Un giorno guardi in alto e ti rendi conto di aver giocato 200 partite. Sono molto contento di aver giocato tante partite con l’OM, di aver fatto tanti gol, e spero che continui così. Per me è importante essere decisivo per la squadra. Mi piacerebbe vincere un trofeo, è molto importante per me».