Milan, senti Florenzi: «Col Tottenham partita sontuosa»

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha fatto i complimenti alla squadra rossonera per l’ottima gara giocata col Tottenham

Ai microfoni di Carlo Pellegatti per Star Casinò Sport, Alessandro Florenzi ha parlato così di Milan-Tottenham:

«Con il Tottenham sicuramente i ragazzi hanno fatto una prestazione importante, una prestazione che serviva a tutto il gruppo in questo momento. Abbiamo passato dei momenti non facili tutti insieme, anche io l’ho sentito da fuori molto non potendo aiutare dal di dentro, ho cercato di dare quel che potevo dare. La squadra ha fatto una partita sontuosa, tra poco ci sarà il ritorno e dobbiamo dare tutto noi stessi per continuare questo sogno».

