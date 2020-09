Milan, senti Arrigo Sacchi: «Pioli non si metta limiti, è sulla strada giusta»

L’ex tecnico rossonero esalta il lavoro di Stefano Pioli ed anzi lo esorta ad osare maggiormente per riportare in alto il Milan

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi plaude al lavoro svolto fin qui da Stefano Pioli ed anzi lo esorta a perseguire con maggior intraprendenza la strada presa per riportare in alto il Milan.

Queste le parole del tecnico di Fusignano: «Sono felice che sia rimasto Maldini: spero gli sia consentito di ingaggiare ancora qualche giovane per rendere la rosa ancor più competitiva. Pioli deve credere sempre di più in se stesso, nella bontà del suo lavoro e nella qualità delle sue idee. PS In una squadra giovane c’è un grande “vecchio” che non soltanto dà esperienza e personalità ma anche una qualità straordinaria. Complimenti Ibra, vero Superman».