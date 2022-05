Milan, già vinto lo scudetto dei conti: 175 milioni di spesa contro i 260 dell’Inter. Il club rossonero si conferma sostenibile

Il Milan spende i due terzi dell’Inter. Il club rossonero paga stipendi ai tesserati per circa 110 milioni e ha un carico annuo di ammortamenti attorno ai 65 milioni: il totale della spesa sportiva è di circa 175 milioni. Il club nerazzurro spende in stipendi circa 160 milioni e, considerando i 100 di ammortamenti, tocca quota 260 milioni. Un gap notevolissimo, su base annua, che si è peraltro assottigliato rispetto alla scorsa stagione.

Tra i due club c’è un grande divario anche per il valore dei cartellini: il Diavolo a 240, i nerazzurri a 340. In base ai soldi spesi per stipendi e ammortamenti, la graduatoria attuale della Serie A (Milan, Inter, Napoli, Juventus) verrebbe ribaltata così: Juventus 370 milioni, Inter 260, Napoli 215, Milan 175.