Milan Sassuolo: il club ricorda il precedente del 2015-16 – VIDEO

È la vigilia di Milan Sassuolo, match della quattordicesima giornata di Serie A. I rossoneri, sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria a Madrid contro l’Atletico vogliono riscattare la sconfitta di Firenze e tornare a vincere in campionato. I neroverdi invece vengono da un pareggio subito in rimonta contro il Cagliari.

Nel frattempo il club rossonero ha ricordato il precentente del 2015-16 vinto grazie alle reti di Bacca e Luiz Adriano.

#MilanSassuolo 2015/16 🔙✌️

Let’s whet our appetite by looking back at our 2-1 win as we await tomorrow’s game

Prepariamoci alla sfida di domani con questa vittoria firmata Bacca-Luiz Adriano

#SempreMilan pic.twitter.com/huFOutJfBl

— AC Milan (@acmilan) November 27, 2021