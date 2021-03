Milan-Sampdoria: Ranieri non ha dubbi, in attacco pronto il tandem

Milan-Sampdoria: Claudio Ranieri non ha particolari dubbi per l’attacco. Pronto il tandem Quagliarella-Gabbiadini

Claudio Ranieri va sul sicuro: contro il Milan giocheranno Manolo Gabbiadini e Fabio Quagliarella. Lo riporta l’edizione de il Secolo XIX in edicola questa mattina.

La media punti delle gare della Sampdoria con entrambi in campo è di 1,18. I due hanno tanta esperienza insieme: sono ben 44 le gare che hanno disputato, di cui otto per gli interi 90 minuti di gioco e sei in questa stagione (sebbene mai per una partita intera).