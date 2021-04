Milan-Sampdoria, Bereszynski: «Siamo concentrati, vogliamo vincere»

Bartosz Bereszynski, difensore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante l’intervallo del match contro il Milan

«Vogliamo essere aggressivi, pressarli. Dobbiamo fare gol, vincere questa partita. Dopo tre partite in nazionale è normale essere stanchi per tanti viaggi. Ma io sono un professionista. Ora dobbiamo essere concentrati per il secondo tempo, vogliamo vincere».