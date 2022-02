Milan Samp, centrali al rientro: Tomori contro Colley

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Attraverso il proprio sito ufficiale, il club rossonero ha condiviso una serie di duelli che potrebbero essere decisivi in Milan Sampdoria.

FIKAYO TOMORI vs OMAR COLLEY

Sono entrambi al rientro, per motivazioni diverse. Fik ha disputato qualche minuto in Coppa Italia contro la Lazio dopo l’assenza per l’infortunio al ginocchio, Colley è tornato titolare domenica contro il Sassuolo dopo la Coppa d’Africa giocata con la nazionale del Gambia. In concomitanza con il suo ritorno, dopo quattro sconfitte consecutive, i blucerchiati sono tornati alla vittoria. Omar è un punto di riferimento quasi imprescindibile per la retroguardia dei doriani: è infatti il leader della Samp per passaggi nella propria metà campo (516), respinte difensive (84) e palloni intercettati (61). Tomori non gioca titolare da Milan-Genoa del 13 gennaio, Coppa Italia, e potrebbe trovare i suoi primi minuti in Serie A del 2022. In questa stagione 2021/22, il difensore inglese è il rossonero con più passaggi effettuati (947), contrasti (40) e respinte difensive (50) e palloni intercettati (26).