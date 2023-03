Dopo l’ottima prova contro il Tottenham, Brahim Diaz partirà titolare anche nella sfida di domani tra Milan e Salernitana

Brahim Diaz è ormai insostituibile per Stefano Pioli. Il trequartista spagnolo, dopo l’ottima prova contro il Tottenham in Champions League, partirà titolare anche domani in Milan-Salernitana.

Il classe ’99 agirà alle spalle delle due punte Leao e Giroud.