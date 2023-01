Milan Roma: Solbakken salta il match, il motivo

Domani sera il Milan affronterà la Roma in campionato. Non farà parte del match il neo acquisto giallorosso Solbakken

Il norvegese – si legge su ‘Il Messaggero’ – sta bene, ma non è ancora in grado né di giocare 90 minuti né di subentrare a partita in corso. È rimasto troppi giorni fermo (l’ultima partita l’ha giocata il 20 novembre), inoltre, ha accusato un leggero infortunio a dicembre che ha dovuto curare in Norvegia.