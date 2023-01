Milan Roma: sfida tra numeri 9, Giroud contro Abraham

Domani sera il Milan scenderà in campo contro la Roma. Sfida nella sfida sarà il duello tra numeri 9, Giroud contro Abraham

Due attaccanti dal passato Blues in comune e con grande voglia di riscatto. Il 9 rossonero nella prima parte di stagione ha segnato 9 gol tra Serie A e Champions League, e si è confermato come assoluto protagonista anche al recente Mondiale. Alla rassegna in Qatar non ha invece partecipato Abraham, escluso dal CT inglese Southgate dopo una prima fase del 2022/23 non sui livelli, dal punto di vista numerico, della stagione scorsa.