Milan Roma, Fonseca ammette: «Mi dispiace non avere Saelemaekers a disposizione». Le dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match

Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Roma. Di seguito le dichiarazioni del tecnico su Saelemaekers e Chukwueze.

SAELEMAEKERS-CHUKWUEZE – «Saelemaekers sa quello che penso di lui, sono soddisfatto che stia facendo bene e mi dispiace per non averlo. Chukwueze è un giocatore che lavora tanto per la squadra e si sacrifica molto. Poi manca le scelte finali, può essere più decisivo. Penso sia una questione di fiducia, deve migliorare. Stiamo lavorando su questo, aspettiamo che lui possa portare di più alla squadra negli ultimi metri».