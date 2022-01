Milan Roma, ecco come sta Theo Hernandez

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ieri, Theo Hernandez ha lavorato a parte, a Milanello. Ecco quali sono le sue condizioni, in vista del big match contro la Roma

Nella giornata di ieri, Theo Hernandez ha svolto lavoro personalizzato e a parte a Milanello, distaccandosi dal gruppo. Una notizia che ha alimentato una certa apprensione, in vista della partita di domani contro la Roma.

Secondo quanto riporta Gazzetta questa mattina, però, non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi: «Durante l’allenamento di ieri, Theo Hernandez ha lavorato a parte, con un programma personalizzato, senza partecipare alla seduta di gruppo. Ma nessun allarme: a quanto pare non c’è nulla di preoccupante. L’esterno sinistro, che ha da poco tagliato il traguardo delle 100 partite in rossonero, spesso da arma in più del Milan di Pioli, non sembra dunque in dubbio per il match contro la Roma di domani.»