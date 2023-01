Milan, Roberto Saviano: «Avevo gli incubi su Gullit e Van Basten». Le parole del giornalista che si ricollegano alla lotta scudetto

Roberto Saviano, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato del campionato del Napoli e dei vecchi ricordi legati al Milan.

Ecco le sue parole: «Il Milan per me è l’avversario numero uno. Forse per i miei antichi incubi da bambino che temeva Gullit e Van Basten. La Juve mi preoccupa meno, credo che sarà frenata dai problemi societari».