Milan, al via la rivoluzione di Pioli: all’attacco in vista del derby. Il Milan cambia pelle e sfiderà presto l’Inter in cerca di rivincita

Un altro Milan è quello che ha iniziato il campionato 2023/24 di Serie A. Diverso negli uomini in primis, con un mercato che ha stravolto la squadra che si è vista negli ultimi due anni. Diversi, però, sono anche altri aspetti che ha operato Stefano Pioli in questa impegnativa estate.

Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, è cambiato il centrocampo: dello scudetto è rimasto solo Krunic, ora affiancato dai nuovi arrivi Reijnders e Loftus-Cheek. Due giocatori che hanno già dato grande impatto alla squadra rossonera. Un centrocampo a tre, non più a 2. Perché ad essere stato modifcato anche il modulo: è un 4-3-3 ora, più dinamico e più offensivo.

La forza del Milan, però, è in attacco. Oltre alle garanzie Leao-Giroud, c’è Pulisic: lo statunitense è a due gol in due partite con la maglia rossonera. Pochi come lui nella storia. Il tridente Pu-Gi-Le, in attesa anche di sbloccare Chukwueze, potrebbe aprire uno scenario diverso per il derby: più equilibrato, rispetto a quelli visti nella passata stagione.