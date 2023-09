Milan ancora a riposo: quando riprenderanno i lavori a Milanello in vista del derby di sabato contro l’Inter a San Siro

Ultimo giorno di riposo per i calciatori del Milan che non sono partiti con le nazionali. È fissata infatti per domani la ripresa dei lavori a Milanello in vista del derby di sabato contro l’Inter.

A partire da sabato, infatti, Pioli aveva concesso al gruppo un riposo di tre giorni per ricaricare le energie in vista del tour de force che attende i rossoneri.