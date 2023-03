Milan, nessuna novità sul rinnovo di Leao: il Chelsea resta dietro l’angolo. Le ultime sul tema principale in casa rossonera

Non ci sono novità sul rinnovo di Leao. Come riportato da tuttomercatoweb.com, è uno stallo che però non dà fiducia al Milan, soprattutto considerando che le big europee hanno messo gli occhi sul portoghese.

Secondo il giornalista Ceccarini, il Chelsea resta dietro l’angolo. Maldini e Massara sono sempre in movimento e valutano idee nel caso tutto si dovesse ulteriormente complicare. Tra queste ci sono sicuramente Saint-Maximin del Newcastle e Lang del Bruges.