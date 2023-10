Milan, quanti rimpianti a Dortmund: cosa è mancato alla squadra rossonera!

Milan, quanti rimpianti a Dortmund: ecco cosa è mancato! Secondo 0-0 e terzi nel girone per la formazione di Pioli

Un altro 0-0 per il Milan in Champions League. Dopo la netta superiorità della prima sfida contro il Newcastle, soprattutto sulle occasioni da gol, contro il Borussia Dortmund è stata una sfida più equilibrata. Occasioni da entrambe le parti, ma con un secondo tempo giocato meglio da parte dei rossoneri. A Newcastle aveva sbagliato Leao, a Dortmund è il turno di Olivier Giroud. Anche altri hanno avuto occasioni pericolose, come Reijnders, ma fallendo. A questo Milan manca il “killer instinct”.

La squadra rossonera non collezionava un doppio 0-0 dalla coppa del 1994, quando fece lo stesso risultato contro Porto e Anderlecht. Un percorso che finì con la Champions League vinta contro il Barcellona di Crujif. La strada per ripetersi è lunga, ma il Milan crescerà se crescerà Leao. Al portoghese manca pochissimo per entrare nella cerchia dei grandi ed essere determinante con e per i rossoneri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.