Milan Rennes, Pioli scioglie il dubbio a centrocampo: con Reijnders gioca lui. Ultime

Milan-Rennes, Stefano Pioli ha sciolto i dubbi per quanto riguarda il centrocampo: con Reijnders in mezzo tocca a Musah

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli, in vista della sfida di questa sera in Europa League tra Milan e Rennes, ha sciolto i dubbi per quanto riguarda la composizione del centrocampo.

Con Reijnders, di rientro dopo la squalifica di domenica scorsa contro il Napoli, ci sarà Yunus Musah che ha vinto il ballottaggio con Ismael Bennacer e Yacine Adli.