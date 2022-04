Milan arrabbiato con gli arbitri: Investcorp pronto a farsi sentire? La linea soft della società non ha pagato

La rabbia di Pioli nel post partita di Inter-MIlan la dice lunga su quanto la misura in casa Milan sia colma per gli episodi arbitrali in questa stagione. Il suo intervento è stato ritenuto sufficiente dalla società per esprimere un disagio che, anche se tenuto sotto traccia, esiste.

Gol di Udogie a parte (con la presa di posizione di Maldini), il Milan non ha mai contestato apertamente le decisioni arbitrali. Ma la linea molto soft della società, per come si è sviluppata la stagione, non ha portato grandi risultati. Il Milan è uscito malconcio da questo punto di vista sia in campionato sia in Champions sia in Coppa Italia. Così i tifosi si augurano che la nuova proprietà possa farsi sentire di più in questo senso. I tre episosi più evidenti che in Serie A sono il gol annullato a Kessie col Napoli per fuorigioco di Giroud, il gol di Messias annullato dall’arbitro Serra che non applica il vantaggio e infine proprio il gol con la mano di Udogie. Senza dimenticare i disastri della gara persa a San Siro con l’Atletico Madrid in Champions. Con tutti questi casi l’aria che si respira a Casa Milan è pesante: i rossoneri si sentono penalizzato da errori evidenti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.