Milan, questione di modulo: ecco che cosa sta accadendo

Milan, questione di modulo: tante critiche agli schemi di gioco di Stefano Pioli, dopo l’ultimo deludente periodo.Ecco che cosa sta accadendo

Periodo no per il Milan di Pioli, che non riesce a far girare la palla con fluidità e anche il gioco inizia a risentirne. Secondo La Gazzetta dello Sport , a causa delle assenze, i rossoneri hanno perso velocità e anche il gioco si è banalizzato: 41 metri di lunghezza della squadra e 57 lanci.

Le assenze a sinistra, hanno fatto si che il Milan perdesse dinamismo, con un Krunic che è apparso spesso fuori posizione. Inoltre, Brahim Diaz, il dieci della squadra, nelle ultime apparizioni si è afflosciato. La squadra corre male e questo non è un bel segnale.