Milan, quattro diffidati contro il Benevento: occhio a Theo Hernandez

Quattro giocatori del Milan a rischio diffida contro il Benevento: al primo giallo salteranno la Juventus. Occhio a Theo Hernandez

Quattro giocatori in diffida per la prossima sfida contro il Benevento: Calhanoglu, Castillejo, Dalot, Theo Hernandez, Rebic e Saelemaekers con un’ammonizione sabato salteranno al Juventus.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella classifica dei cartellini il Milan è decimo, 70 gialli come la Roma. Guida la Lazio con 84, seguono Parma (82), Spezia e Benevento (78). Nessuno nelle ultime tre. Il giocatore più ammonito resta il terzino francese, 9 gialli in 28 partite, poi Kessie (8) e Romagnoli (7).