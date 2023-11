Milan Psg: sorridono anche le casse rossonere, l’incasso dopo il match

Dopo il successo contro il Psg in Champions League il Milan ha un doppio motivo per sorridere. Ecco perchè..

Non solo i tre punti conquistati ma anche per motivi economici. Come riportato da TMW il 2-1 contro il Paris Saint-Germain porta in dote ben 10.5 milioni di euro. Il botteghino ha registrato la notevole cifra di 7.719.247 € per 75.649 spettatori. A questa somma vanno aggiunti i 2.8 milioni che spettano a chi vince una partita della fase a gironi del torneo.