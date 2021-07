Milan, prove tattiche per sorprendere gli avversari: Pioli ha un’idea e questo è il momento migliore per fare esperimenti validi

Milan, prove tattiche per sorprendere gli avversari: Pioli ha un'idea e questo è il momento migliore per fare esperimenti validi. Tuttosport di questa mattina a pag. 20 racconta così l'operato del mister: "Chiamatelo Pioli-Lab!" E ancora: "Prove di difesa a tre. Vuole un Milan pronto a tutto. Una squadra dinamica e capace di adattarsi ad ogni situazione, specialmente in Europa: è la strada del tecnico.

IDEE AL FUTURO- Come riporta il quotidiano, il Milan è pronto a ripartire con il modulo classico ovvero il 4-2-3-1 con l’alternativa della difesa a tre, volta a sorprendere gli avversari. La difesa a quattro nella scorsa stagione ha fatto bene ed è cresciuta nei dettami tattici ma attenzione ai titolari, nella formazione proposta dal quotidiano ci sono Tomori e Kjaer, oltre a Maignan ovviamente.