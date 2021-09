Milan Primavera: primo gol per Chaka Traoré. Da lui ci di aspetta molto

Milan Primavera: Chaka Traoré ha trovato la sua prima rete stagionale con la maglia rossonera. L’esterno è un osservato speciale

Il Milan Primavera trova il primo successo stagionale, travolgendo il Como in Coppa Primavera con il punteggio tennistico di 6-0. In gol, tra gli altri, è andato Chaka Traoré al 70′, due minuti dopo il suo ingresso: Rossi mette un bel pallone in mezzo, l’esterno si lancia in spaccata e batte il portiere ospite. Il suo è il primo centro con la maglia rossonera per il classe 2004, prelevato dal Parma per 600.000 euro.

Traoré, infatti, è un osservato speciale della squadra di Giunti. Il Milan crede in lui fortemente, lo ha visto all’opera all’esordio in Serie A proprio al Tardini contro il diavolo ad Aprile, quando i rossoneri vinsero 3-1 ai danni del Parma. Adesso che si è sbloccato, tutto l’ambiente milanista si augura che possa prendere la situazione in mano e disputare una grande stagione, perché da lui ci si aspetta davvero molto.