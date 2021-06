Nikolaos Michelis ha così parlato dopo essere stato inserito nella Top 11 Primavera dei Sportitalia Awards

«Stagione difficile per tutta la squadra, siamo stati fermi due mesi. Sono molto contento per questo premio. Ringrazio il mister ed i miei compagni per la fiducia».