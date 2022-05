Milan Primavera, Lazetic in campo per 53 minuti: la sua partita

Poco meno di un’ora di gioco per Marko Lazetic nel derby Primavera tra Inter e Milan. La partita del talento serbo

Marko Lazetic in campo nel derby Primavera. L’attaccante del Milan ha giocato 53 minuti al Suning Training Center, una gara fatta di buone giocate tecniche ma ancora poca brillantezza fisica.

Il serbo dimostra tutto il suo talento in ogni tocco di palla, ma ancora deve trovare il ritmo partita. Terni lo sostituisce nel secondo tempo per far posto ad El Hilali.