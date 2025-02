Milan Primavera, Guidi recrimina: «La gara era da pareggio, abbiamo pagato questa cosa»

Condividi via email

Milan Primavera, Federico Guidi, tecnico dei giovani rossoneri, ha commentato l’amara sconfitta patita contro il Sassuolo

Intervenuto ai cronisti presenti dopo la sconfitta col Sassuolo, Federico Guidi, tecnico del Milan Primavera, ha parlato così del momento dei rossoneri:

PAROLE – «E’ stata una partita da pareggio, decisa poi da episodi finali in cui potevamo fare di più. Sbavature che ci hanno precluso di portare a casa un risultato positivo. Sicuramente sono dei passaggi a vuoto che possono e devono farci crescere. Anche oggi abbiamo affrontato una squadra che ha vinto il campionato nella passata stagione, ripeto che poi gli episodi ci sono girati male. E’ tutta esperienza che potrà tornarci utile in futuro, ma dovremo essere più bravi a non rifare gli stessi errori commessi oggi».