Milan Primavera, Giunti: «Quando perdi il rammarico c’è sempre»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tecnico del Milan Primavera Federico Giunti analizza così la sconfitta contro la Roma. Le sue parole a MilanTV

Federico Giunti, tecnico del Milan Primavera, parla così ai microfoni di MilanTV nel post partita della sconfitta contro la Roma. Le sue parole.

«Quando perdi il rammarico c’è sempre. I ragazzi hanno fatto quello che gli avevo chiesto, contro la Roma devi fare questo tipo di prestazioni. Sapevo che quando abbiamo fatto l’1-1 la gara era aperta e noi abbiamo pagato. Dispiace perchè avremmo meritato un altro risultato, il pareggio era giusto. Il secondo gol non abbiamo fatto un lavoro individuale perfetto nelle coperture, ma questo non deve cambiare il nostro modo di approcciare le partite. Oggi meritavamo qualcos’altro. Non si possono vincere tutte le partite, negli episodi non siamo stati fortunati come altre volte. Nel finale dovevamo trovare il guizzo vincente. Ora riposiamo qualche giorno dopo un mese intenso, i ragazzi se lo meritano. Ora queste due settimane ci permetterà di lavorare su alcuni aspetti.»