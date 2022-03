Milan Primavera, Giunti: «Grazie a Bosisio! La vittoria è meritata»

Le parole di mister Giunti al termine della vittoria del Milan Primavera contro il Lecce

«In questo campionato non ci sono partite scontate. Temevamo questa partita, arrivavano dalla brutta prestazione di Napoli ma siamo stati bravi. Abbiamo fatto una partita difficile, in un campo pesante, non era facile giocare. Abbiamo trovato l’episodio che ha aperto la partita e abbiamo rischiato solo su un calcio d’angolo. Vittoria meritata, contento per alcuni ragazzi che sono tornati in campo. Siamo tornati a fare una partita sporca, abbiamo lottato su ogni palla. Facciamo i complimenti a Bosisio per il primo gol e lo ringraziamo»