Milan Primavera, gennaio mese di grandi sfide: il calendario

Il Milan Primavera si prepara al ritorno in campo dopo la sosta. La squadra di Ignazio Abate ripartirà alla grande

Il Milan Primavera continua la sua preparazione in vista della ripartenza del campionato. La squadra di Abate tornerà in campo il prossimo 6 gennaio in un mese che sarà contraddistinto da grandi sfide, in primo piano il derby e la Juventus. Il calendario dei rossoneri nel dettaglio: