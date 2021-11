Milan Porto, la carica di De Jong: il messaggio social dell’ex rossonero

Nigel De Jong, indimenticato ex rossonero, ha caricato il Milan tramite i suoi profili social per la gara in Champions contro il Porto

Nigel De Jong non dimentica il suo passato rossonero e come sempre prima delle gare dei rossoneri ha scritto un bel messaggio sul proprio profilo Twitter per caricare il Diavolo in vista dell’impegno contro il Porto in Champions League:

«Siete pronti?! Forza Milan», la grinta dell’ex centrocampista olandese.