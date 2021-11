Milan Porto 1-1: i rossoneri restano in corsa grazie al Liverpool

Il Milan pareggia in casa contro il Porto ma resta in corsa per il secondo posto valevole la qualificazione agli ottavi di Champions League

Il Milan pareggia a San Siro contro il Porto ma resta in corsa per il secondo posto valevole la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Liverpool è l’alleato maggiore del team rossonero: i Reds, infatti, hanno battuto l’Atletico Madrid 2-0, permettendo al Diavolo di rosicare un punto e portarsi a tre lunghezze. Sarà dunque decisiva la sfida in terra spagnola per il team di Stefano Pioli.