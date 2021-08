MIlan, tutti vogliono Pobega: ora anche il Cagliari tra le pretendenti

Pobega è ogetto di desiderio di molti club, anche la società sarda si è unita alla lista per il Milan va via solo in prestito

Tutti lo vogliono. Dopo l’infortunio di Marko Rog e una trattativa che non si sblocca per riportare Radja Nainggolan in Sardegna, il Cagliari ha bisogno di un cetrocampista. Sulla lista – secondo quanto riportato dall’edizione odierna dell’Unione Sarda – sarebbe finito Tommaso Pobega, centrocampista rientrato al Milan dopo la stagione passato allo Spezia. Il giovane classe ’99, che ha stuzzicato l’interesse di parecchie squadre, sta facendo bene in questo pre-campionato e verrebbe ceduto solo con la formula del prestito secco.