Milan, Pioli vara il tridente per risolvere il problema gol? Leao-Ibra-Giroud per tornare prolifici davanti

La Gazzetta dello Sport parla della piccola flessione di Leao, molto impreciso col Bologna. Anche il suo calo di rendimento ha condizionato il Milan in zona gol,

Alla sua imprevedibilità Pioli non intende rinunciare, ma al Milan che fatica a far gol adesso servono attaccanti concreti: sicuri che al prossimo mini stato di emergenza il tecnico non punti un all-in su Leao, Giroud e Ibra insieme?