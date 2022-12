Milan, Pioli ritrova Maignan: il programma di rientro del francese

Il Milan ritroverà presto Mike Maignan tra i pali. Il rientro del portiere francese è sempre più vicino. Il punto

Mike Maignan ritornerà molto presto a difendere i pali della porta del Milan. Il portiere rossonero, come riportato da Tuttosport, è fuori dal 23 settembre per un doppio problema al polpaccio sinistro. In questi giorni sta svolgendo un lavoro personalizzato a Milanello.

Il rientro in gruppo è fissato per il ritiro di Dubai dall’11 al 20 dicembre. Già nelle amichevoli in programma contro Liverpool e Arsenal dovrebbe tornare a vedere il campo, anche se la fretta è l’ultima cosa i medici vogliono avere. L’obiettivo è arrivare al top della condizione per la ripartenza della Serie A.