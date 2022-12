Milan, Pioli attende risposte da Rebic e De Ketelaere: le ultime

Il Milan si prepara all’ultima amichevole prima della ripartenza in campionato. Osservati speciali Rebic e De Ketelaere

Ultimo test per il Milan. Domani alle 18:15 i rossoneri saranno di scena al Philips Stadion di Endhoven contro il PSV. Un’ultima occasione per mister Pioli per provare nuovi esperimenti e per i giocatori di mettersi in mostra. Poi si riprenderà a fare sul serio.

Troveranno spazio Ante Rebic e Charles De Ketelaere. Per loro un’esame importante in vista della ripresa del campionato. Come riporta Tuttosport, il croato sta vivendo come suo solito una stagione tra alti e bassi, anche se è da molto tempo che il suo rendimento non arriva alla sufficienza. In mezzo inoltre ci sono stati i soliti problemi fisici. Serve una nuova svolta. Per il belga il discorso è quasi lo stesso. Dal suo arrivo a Milanello pieno di speranze, ora per il classe ’01 è tempo di dare risposte soprattutto sotto il profilo caratteriale per dimostrare che la fiducia incondizionata dell’ambiente rossonero è ben riposta.