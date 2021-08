Pellegri-Milan: Maldini al lavoro per trovare la formula giusta, i dettagli

Pellegri-Milan: Maldini è gia al lavoro per trovare la formula che porti l’attaccante in città. I dettagli della trattativa

E’ dell’ultima ora la notizia che vede il forte interesse del Milan su Pietro Pellegri, con l’obiettivo di mettere a disposizione di mister Pioli un terzo attaccante giovane e di prospettiva che affianchi il duo esperto Ibrahimovic-Giroud.

I rossoneri, però, non vorrebbero spendere troppo, e per farlo potrebbero puntare sulla volontà del Monaco di cedere l’attaccante classe 2001. Con il Milan i contatti per trovare la formula giusta sembrerebbero già avviati: qualora sfumasse il trasferimento a titolo definitivo, allora l’ex Genoa potrebbe rinnovare il contratto (in scadenza nel 2022) per poi approdare in prestito a Milano.

Un interesse non nuovo quello dei rossoneri, considerando che già avrebbero voluto prendere Pellegri prima del suo approdo in Francia, dove ha realizzato 3 reti in 23 gare con i biancorossi del Principato.