Milan Parma, svolta Pavlovic! La scelta di Conceicao è netta, cosa succede domani a San Siro

Milan Parma, clamorosa svolta Pavlovic: dopo la gara contro il Girona Conceicao è pronto a confermarlo titolare anche domani

Intervenuto sul proprio profilo di X, Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha dato queste indicazioni di formazione in casa Milan in vista della sfida di domani alle 12.30 contro il Parma:

PAROLE – «Le ultime di formazione per Milan-Parma. Morata sarà ancora il 9 titolare. Pulisic non al 100%: se ce la farà, giocherà. Fofana non riposa: provato come sempre in mezzo al campo. Bennacer favorito per giocare. In difesa dal 1’ Calabria e Pavlovic: Tomori in panchina».