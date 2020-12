Milan-Parma, Bennacer sfida Hernani in cabina di regia: chi la spunterà?

Nel Milan domani rientrarà titolare Ismael Bennacer. L’algerino dovrà prevalere sul dirimpettaio Hernani del Parma

Ismael Bennacer, metronomo e costruttore di gioco nel Milan, domani sfida il suo dirimpettaio del Parma: Hernani Junior. Entrambi dotati ottima tecnica con la palla fra i piedi, Milan-Parma di domenica sera, potrebbe essere decisa dalle loro giocate. Bennacer non ha ancora segnato in questa stagione, mentre Hernani ha già fatto 2 gol in campionato. L’algerino, 23 anni, si è imposto nel Milan dopo un inizio non facile all’inizio della passata stagione, e domani rientrerà titolare dopo i problemi fisici che lo hanno colpito ultimamente. Il brasiliano invece ha 26 anni, e da lui passano tutte le trame di gioco che mister Fabio Liverani prepara settimanalmente. Bennacer ed Hernani, due giocatori simili con tanto potenziale ancora da esprimere.

Chi la spunterà? Il risultato finale del match potrebbe essere condizionato molto da chi vince questa sfida.