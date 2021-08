Milan-Panathinaikos: ulteriore indizio di mercato dalla lista dei convocati

Milan-Panathinaikos, ultimo match del precampionato rossonero: la mancata convocazione di un terzino sempre più vicino all’addio

La lista dei convocati diramata da Stefano Pioli per il match di stasera tra Milan e Panathinakos, ha confermato la volontà di escludere dal progetto Andrea Conti, terzino segnalato da diverso tempo sulla lista dei possibili partenti.

Il terzino ex Atalanta, pur non avendo sfigurato nei minuti in cui è stato chiamato in causa nel corso del precampionato, continua a non far parte dei progetti dello staff rossonero per la nuova stagione. Si prospettano due settimane calde per ciò che concerne la posizione del classe 1994.