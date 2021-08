Milan-Panathinaikos: tutti i motivi per sorridere, in attesa del mercato

Milan-Panathinaikos: l’ultimo impegno del precampionato rossonero, ha offerto diversi spunti da trarre il positivo in vista della Samp

L’ultimo impegno del faticoso precampionato rossonero, con la convincente vittoria ottenuta a Trieste contro il Panathinaikos, ha rimarcato ancora una volta una chiara e definita identità di gioco del Diavolo, con Mister Pioli direttore d’orchestra di una banda che pare suonare all’unisono.

Tocchi rapidi e veloci, con frequenti scambi di posizione per eludere le marcature avversarie e la condizione atletica dei singoli, come quella mostrata dei vari Tomori, Theo Hernandez, Calabria, Saelemaekers, senza contare la doppietta di Giroud: di motivi per sorridere in attesa del mercato, a Milanello, se ne contano parecchi.