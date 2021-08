Milan-Panathinaikos, l’esultanza social di Mike Maignan

Il portiere rossonero, in attesa dell’esordio in Serie A contro la Sampdoria, posta felice sui social dopo la vittoria sul Panathinaikos

Mike Maignan esulta dopo il successo in amichevole contro il Panathinaikos. Il neo portiere rossonero, in attesa del debutto in Serie A contro la Sampdoria, posta una foto felice sui social.

L’estremo difensore francese vuol far dimenticare ai tifosi Gianluigi Donnarumma, presentato al Parco dei Principi dal PSG.