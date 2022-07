Milan, Origi e Ibra in via di recupero: Pioli si affida ancora a Giroud

Il Milan si affida ancora ai gol di Olivier Giroud. Il francese è l’unica prima punta a disposizione di Pioli

Neanche il tempo di cominciare che il Milan ha già una piccola emergenza nel reparto offensivo. Con Zlatan Ibrahimovic che prosegue il percorso riabilitativo (si punta a riaverlo il prossimo anno) e Origi in via di recupero (vuole essere al top per l’inizio del campionato), Stefano Pioli si affiderà ancora ad Olivier Giroud.

Il francese vuole riprendere da dove aveva interrotto, quella doppietta a Reggio Emilia che ha consegnato lo Scudetto nelle mani del Milan. Oggi per lui contro il Colonia la prima uscita stagionale dopo aver saltato (assenza ampiamente programmata) la prima sgambata contro il Lemine Almenno.