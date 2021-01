Il Milan si concentra alla doppia sfida contro il Torino tra campionato e Coppa cercando di svuotare quanto possibile l’infermeria

La sconfitta contro la Juventus brucia sulla pelle dei giocatori del Milan che tuttavia non hanno subito conseguenze mantenendo il primo posto in classifica. Ora la testa è già alla doppia sfida con il Torino e al recupero dei giocatori infortunati.

Esclusi i positivi Krunic e Rebic, in attesa del doppio tampone negativo, sono Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic i giocatori più vicini alla via della guarigione. Nuovi test oggi e domani per i calciatori attesteranno la loro disponibilità per la gara di domenica. Difficile invece il recupero di Gabbia e Saelemaekers, torna Tonali dopo il turno di squalifica scontato.