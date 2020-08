Milan, ora non ci sono più scuse: obiettivo Champions League

Il Milan ha come chiaro obiettivo per la prossima stagione la qualificazione in Champions League con Pioli in panchina

La stagione 2020/2021 partirà con diverse certezze per il Milan. Innanzitutto Stefano Pioli, un allenatore che potrà lavorare dall’inizio conoscendo i propri giocatori e con la fiducia della società. Si spera che insieme alla dirigenza si possa anche programmare un mercato di qualità per rinforzare la squadra. Inoltre, un modo collaudato e l’eventuale conferma di alcuni giocatori importanti (Donnarumma, Ibrahimovic, Rebic) garantirebbe una solida base per quello che sarà l’obiettivo principale della stagione: la qualificazione in Champions League che manca da troppi anni.