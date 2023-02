Milan, occhio al Monza: sono otto i risultati utili consecutivi

Il Monza sarà il prossimo avversario del Milan in campionato: gli uomini di Palladino hanno collezionato 8 risultati utili consecutivi

Il Monza di Palladino, prossimo avversario del Milan in campionato, viaggia a ritmi di crociera di lusso. Non soltanto è imbattuto nel 2023, ma attualmente ha messo in fila una serie di 8 risultati utili consecutivi.

Sono 4 pareggie e 4 vittorie, che stanno facendo viaggiare i brianzoli al nono posto, con la zona Europa che a questo punto non è più un miraggio.