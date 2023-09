Milan lancia un nuovo store ufficiale su JD. Il comunicato del club rossonero e l’ulteriore dimostrazione dell’attenzione al mercato cinese

Come annunciato sul sito ufficiale, il Milan lancia un nuovo store ufficiale sulla piattaforma di e-commerce. Ecco il comunicato ufficiale:

«AC Milan è lieto di annunciare il lancio del suo nuovo store ufficiale su Jingdong (conosciuto anche come JD.com), una delle piattaforme di commercio online più importanti e popolari del mercato cinese.

Su JD, i tifosi rossoneri presenti in Cina potranno acquistare in tutta facilità il merchandising ufficiale del Club, oltre ad articoli creati esclusivamente per il mercato cinese, con l’obiettivo di fornire un’esperienza di acquisto ulteriormente diversificata e unica.

JD si aggiunge alla lista degli online store ufficiali di AC Milan in Cina, tra cui figura anche Tmall, a conferma della sempre crescente attenzione con la quale i Rossoneri guardano a un mercato nel quale contano oltre 146 milioni di tifosi, e in cui AC Milan è risultato essere il marchio calcistico italiano più popolare secondo uno studio della società di analisi e ricerche di mercato YouGov.

L’apertura di uno store ufficiale su JD rafforza ulteriormente la presenza del brand Milan sul mercato asiatico e punta a migliorare la fan experience, consolidando il legame tra i Rossoneri e la fanbase locale. A testimonianza di ciò, nel corso dell’ultima stagione, AC Milan ha registrato il numero più alto d’interazioni con i propri tifosi di tutti i club di Serie A, proprio grazie alla significativa crescita della sua presenza sulle piattaforme cinesi, sulle quali ha ottenuto oltre cinque milioni di follower.

Oltre a poter contare su diversi fan club locali sparsi per il paese, il Club è attivo su nove diverse piattaforme di social media dedicate agli utenti cinesi e dispone di un ufficio internazionale a Shanghai».