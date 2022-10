Milan, non solo Leao: Maldini vuole blindare anche Kalulu e Bennacer

Il Milan ha tutta l’intenzione di rinnovare i contratti di Kalulu e Bennacer: dopo Leao sono loro i nomi sul tavolo di Maldini

Come riferisce Tuttosport, il Milan è al lavoro non solo per blindare Rafael Leao ma anche altri due importanti pilastri della rosa, ovvero Kalulu e Bennacer.

L’accordo più vicino sembra essere quello con il difensore francese che dovrebbe prolungare nelle prossime settimane fino al 2027 l’attuale accordo in scadenza a giugno del 2025. Più delicata la situazione relativa a Bennacer: l’algerino scade nel 2024 e ha chiesto un ingaggio alla Theo Hernandez (circa 4.5 milioni). Maldini vuole arrivare a dama.